"Harald, ich glaub, wir kriegen Zigeuner" | 180-Grad-Wenden von Hass zu Freundschaft

Der Rentnerehepaar Hermes will keine Muslime in Deutschland und mag auch keine Roma. Plötzlich ziehen in ihrer Reihenhaussiedlung hunderte Flüchtlinge ein. In seinem Podcast trifft Bastian Berbner Menschen, die sich hassten und jetzt befreundet sind. In drei Jahren recherchierte er in acht Ländern, warum sich unsere Gesellschaft immer mehr spaltet und was wir dagegen tun können.