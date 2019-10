GEH DICHT DICHTIG! | Fiktiver Dialog mit der Wiener Dichterin Elfriede Gerstl

Nominiert für den Publikumspreis der ARD Hörspieltage: Bitte stimmen Sie hier bis zum 9.11., 0 Uhr ab: https://bit.ly/2Pjzhjt || Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath || Es ist zunächst die Stimme von Ruth Johanna Benrath (gespielt von Dörte Lyssewski), die sich bei Elfriede Gerstl mit einem Text bewirbt. Gerstl (gespielt von Gerti Drassl) reagiert abwartend, weiß nicht, ob sie sich einlassen will auf das Spielangebot. Erst als die Stimme der Sängerin Lauren Newton hinzutritt, springt die Kreativität über. Aus literarischem Geplänkel erwächst ein Verfahren, in dem Gerstl und Benrath ihre unterschiedlichen Auffassungen vom literarischen Schreiben aneinander reiben und schließlich in fantasievollen Sprachwitz überführen Benrath. Ein fiktiver Dialog mit der Wiener Dichterin Elfriede Gerstl (1932-2009), die zu den Größen der österreichischen Literatur nach 1945 zählt. Gerstl verfasste Gedichte, Essays und "Denkkrümel", wie sie selbst einige ihrer Texte nannte. || Stimmen: Gerti Drassl, Dörte Lyssewski, Lauren Newton || Regie: Christine Nagel || Gesang, Geräusche und Komposition: Lauren Newton || Produktion: ORF/BR 2019