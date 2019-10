Verwirrungen der Silvesternacht | Erinnerungen an eine aufregende Zeit

Hörspiel von Ingo Schulze || Frank Reichert sollte ausgerechnet in der Milleniumsnacht seine große Liebe nach zehn Jahren zum ersten Mal wiedersehen. Jene Julia, mit der er, weil er die Ungewissheit ihrer Beziehung nicht länger ertrug, gebrochen hatte, ohne sie je vergessen zu können. Damals war die DDR binnen weniger Tage in sich zusammengerutscht, und er war Ute nähergekommen, die er beim Neuen Forum kennengelernt hatte. An die aufregenden Wochen 1999, an die Verrücktheit der Silvesternacht selbst erinnert er sich freilich sehr genau. Und wenn er heute davon erzählt, wird alles wieder lebendig und straft die Lehren Lügen, für die er das beste Beispiel sein will. || Stimme: Milan Peschel || Regie: Ulrich Lampen || Komposition: Steffen Schleiermacher || Produktion: mdr 2018