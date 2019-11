Das letzte Bier war schlecht | Mord und Verschwörung im Bremer Milieu

Im Bremer Viertel geht es oft bis in die Morgenstunden feuchtfröhlich zu. Was dazugehört: Alkohol, Musik, Exzesse, Liebe und Tanzen. Was leider auch dazugehört: Drogen, Streitereien, Schlägereien und Hausverbote. Was aber nicht dazugehört: ein toter Türsteher im Hinterhof an einem Sonntagvormittag. Für die junge Kommissarin Yelda Üncan ein komplizierter Fall. Eine zusätzliche Herausforderung für sie: Ihr neuer Kollege Jonathan Brooks - ein Brite, der zum Erfahrungsaustausch aus London nach Bremen gekommen ist. | Von Ben Safier. Mit: Aysima Ergün, Timo Weisschnur, Jens Wawrczeck, Martin Engler, Mirco Kreibich, Effi Rabsilber, Komposition: Andreas Koslik, Regie: Janine Lüttmann, Produktion RB 2019.