Betrug in meinem Namen | Doku über Identitätsdiebstahl im Internet

"Plötzlich liegt im Briefkasten eine Mahnung von einem britischen Online-Shop: Angeblich soll ich eine teure Uhr bestellt und nicht bezahlt haben. Das ist ein Scherz, denke ich. Aber leider nicht, wie sich herausstellen wird. Bald kommen Mahnungen für Jacken, Hosen und noch mehr Uhren. Es zeigt sich: In meinem Namen und auf meine Rechnung haben Kriminelle über Monate immer wieder Waren bestellt, die sie dann trickreich abgreifen. Ich bin Opfer von Identitätsdiebstahl geworden." Als "neuen Volkssport" bezeichnet ein Berliner LKA-Beamter die Masche. Offiziell heißt sie "Warenkreditbetrug". Allein in Berlin wurde sie 2017 um die 16.000 mal angezeigt. Und es gibt viele, teilweise erschreckend einfache Methoden, sich mit fremder Identität zu bereichern. Treffen kann es jeden. Die Täter sind - soweit bekannt - häufig arbeitsteilig in zum Teil internationalen Banden organisiert. Einer ergaunert die Identitäten, einer bestellt, einer greift die Waren ab, einer verkauft sie online weiter. Ein Feature über Opfer, Täter, Ermittler und Hilfsangebote. Autorin: Katrin Aue, Produktion: SR 2019