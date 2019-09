Dope! | Serienstoff

Vanessa Paschke ist 27. Sie hat ein Grundstudium in Pharmazie abgeschlossen, arbeitet in der Bar von Andreas und lebt in Kreuzberg mit dem ambitionierten Politiker Oliver Lompe zusammen, der sich für Veränderungen in der Berliner Drogenpolitik einsetzt. Vanessa empfindet selbst keinen Karrieredruck, weiß aber ziemlich genau, wie sich andere um sie herum aufputschen, um im Alltag zu bestehen. Und so beginnt sie, individuell abgestimmte Drogen an Leute zu verkaufen, die sie kennt. Darunter Ärzte, Fußballspieler, Rentnerinnen, ehemalige Berufssoldaten und chronisch Kranke. Sie folgt dabei drei Regeln: nicht gierig werden, nicht selbst konsumieren und niemals Kredit gewähren. Doch je besser ihr Geschäft läuft, desto mehr bringt sie ihren Freund Olli in Gefahr. Bald lebt sie in ihren eigenen vier Wänden undercover. Eine Serie aus dem Podcast "rbb Serienstoff"