Abschießen, bemalen, toasten: Wie Asteroiden abgewehrt werden können

Wie kann sich die Menschheit vor Einschlägen aus dem All besser schützen? Die ESA-Sonde “Hera” ist auf dem Weg zum Asteroiden Dimorphos, um die Ablenkung von Asteroiden zu erforschen. Bei 11KM erzählt Wissenschaftsjournalist Uwe Gradwohl, wie toasten oder bemalen der Gesteinsbrocken auch schützen können, was Citykiller sind und warum 2013 ein Asteroid einschlagen konnte, ohne dass Forscher ihn vorher entdeckt hatten. Hier geht es zu “radioWissen”, unserem Podcast-Tipp. Jeden Tag gut recherchierte Wissensgeschichten in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/ - Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Eva Erhard Produktion: Alexander Gerhardt, Fabian Zweck, Regina Stärke und Laura Picerno Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.