Bomben auf Beirut - Wie geht es im Nahen Osten weiter?

Am Wochenende hat das israelische Militär den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Seitdem setzt Israel Angriffe auf den Libanon fort und bombardiert auch Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen. Wie geht es weiter im Nahen Osten? Darauf schauen wir in dieser 11KM-Folge mit ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Er erzählt uns, welche Strategie Israels Premier Benjamin Netanjahu verfolgt und wohin das führen könnte. Hinweis: Wir haben die Podcastfolge mit Jan-Christoph Kitzler am Montagmorgen aufgezeichnet.