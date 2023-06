China essen Ernährungsorganisation auf

Seit 2019 steht der Chinese Qu Dongyu an der Spitze der UN-Ernährungsorganisation (FAO). Recherchen einer ARD-Kooperation zeigen nun, dass sich seitdem die Ausrichtung dieser Organisation verändert hat. Dabei soll sie neutral sein soll und vor allem den Hunger der Welt bekämpfen. Insider klagen über einen offenbar drastisch ausgebauten Einfluss Chinas und geleakte Daten zeigen: Manche Projekte sind mutmaßlich an den geopolitischen Interessen Chinas ausgerichtet. In dieser 11KM-Folge berichtet BR-Investigativjournalist Alexander Nabert über die Recherche. Der Film zur ARD-Recherche: https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/china-macht-essen-100.html An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Hans Christoph Böhringer Produktion: Christiane Gerheuser-Kamp, Eva Erhard, Ruth-Maria Ostermann und Alexander Gerhardt Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge trägt der BR.