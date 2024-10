Ein mutmaßlicher Millionenbetrug ist derzeit Verhandlungssache am Landgericht Bochum. Die Angeklagten sollen Spielautomaten manipuliert und damit Steuern hinterzogen haben. Beweise, die beim laufenden Verfahren ausschlaggebend sein könnten, hat ein Mann geliefert, dessen Geschichte wir in dieser 11KM-Folge durchleuchten: Ein verurteilter Betrüger, der in der Glücksspielbranche selbst zum Betrogenen wurde und anfing, auf eigene Faust zu ermitteln. Mit Anna Klühspies von der Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung zeichnen wir in dieser 11KM-Folge die Geschichte vom ‘Betrogenen Betrüger’ nach: Wie glaubhaft ist das, was er erzählt, und inwiefern sind die echten Ermittlerinnen und Ermittler auf solche Alleingänge angewiesen? Mehr über die Recherche von Anna Klühspies, Daniel Drepper, Lukas Wiehler und Tim Köksalan findet ihr auf tagesschau.de hier: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/gluecksspiel-betrug-100.html Hier geht’s zu unserem Podcast-Tipp “Zufälle gibt’s”: https://www.ardaudiothek.de/sendung/zufaelle-gibt-s/13707983/ Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Nadja Mitzkat Mitarbeit: Lisa Hentschel Produktion: Laura Picerno, Fabian Zweck, Adele Meßmer, Christiane Gerheuser-Kamp und Jürgen Kopp Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.