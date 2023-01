Ein Jahr Polizistenmord Kusel: Wildern, Waffen und was nun?

Bei Kusel werden ein Polizist und eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle getötet, per Kopfschuss. Ein Fall, der Polizei und Angehörige noch immer bewegt. Genau ein Jahr nach dem Polizistenmord erzählt SWR-Reporterin Alexandra Dietz in dieser Folge von 11KM: der tagesschau-Podcast warum der Fall so leicht aufzuklären war, warum es aber bis heute so schwer ist, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Sie ist eine der wenigen Journalistinnen, die den Mordfall in den vergangenen zwölf Monaten nah verfolgt hat, von den ersten Ermittlungen am Morgen der Tat bis zum Urteil vor Gericht. Einen Überblick zu den Ereignissen und Entwicklungen im Mordfall Kusel, von den ersten Ermittlungen am Tatmorgen bis zum Gerichtsurteil: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/dossier-mutmassliche-polizistenmorde-bei-kusel-100.html Berichterstattung bei tagesschau.de https://www.tagesschau.de/thema/kusel/ An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Sandro Schroeder Mitarbeit: Marc Hoffmann Produktion: Fabian Zweck und Viktor Veress Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info.