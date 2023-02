Flucht: Die namenlosen Toten vom Evros

Der Grenzfluss Evros trennt Griechenland und die Türkei. Der Fluss liegt damit an einer der Außengrenzen der EU. Eine Fluchtroute, auf der Menschen ertrinken und erfrieren. Ein Rechtsmediziner und ein Bestatter in Griechenland versuchen, den namenlosen Toten vom Evros die letzte Würde zu erweisen: Identitäten zu klären und Angehörigen eine traurige Gewissheit zu geben. ARD-Korrespondent Rüdiger Kronthaler hat sie begleitet und erzählt bei 11KM: der tagesschau-Podcast von seiner Reportage. Rüdiger Kronthalers Berichterstattung auf tagesschau.de: https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-griechenland-flucht-evros-obduktion-101.html Auf Arte ist die Dokumentation von Rüdiger Kronthaler zu sehen: https://www.arte.tv/de/videos/104430-012-A/re-namenlose-tote-fluechtlinge/ An dieser Folge waren beteiligt: Autorin: Katharina Hübel n mitgearbeitet hat: Sandro Schroeder Produktion: Jonas Teichmann, Florian Teichmann, Victor Veress, Gerhard Wicho Redaktionsleitung: Lena Gürtler, Fumiko Lipp 11KM: der tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Die redaktionellen Verantwortung für diese Folge trägt der BR.