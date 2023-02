Frohsinn nach Plan: Wie die Kölner ihren Karneval retteten

Vor mehr als 200 Jahren wäre das “wilde Treiben” fast vorbei gewesen: Damals droht ein sogar ein Verbot des Kölner Karnevals. Die Karnevalisten finden eine Lösung, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Kölle Alaaf! Wilm Huygen taucht bei 11KM in die Parallelwelt Karneval ab: Ekstatisches Feiern trifft seitdem auf Rang, Ordnung und Regeln. Doch: Auch nach zwei Jahrhunderten dürfen Frauen immer noch keine Schlüsselpositionen in traditionsreichen Abläufen einnehmen. Wann wird das bröckeln? Film über die Geschichte des Karnevals von Wilm Huygen: https://www.ardmediathek.de/video/heimatflimmern/alaaf-200-jahre-koelner-karneval/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTk1ZjYyYzg4LWZmYjQtNGQ1Ni05N2I0LWM4YWE3MjhhNzA0Nw An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Marc Hoffmann Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Gerhard Wicho, Viktor Veress, Jürgen Kopp und Eva Erhard Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode trägt der BR.