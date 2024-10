Geisel der Hamas: Wie Gil um das Leben seiner Cousine kämpft

Der 7. Oktober 2023 verändert das Leben von Gil Diekmann radikal. Plötzlich hat er nur noch ein Ziel: Seine Cousine Carmel zu retten. Hamas-Terroristen nehmen sie als Geisel und verschleppen sie in den Gaza-Streifen. BR-Journalist Oliver Meyer-Rüth hat Gil über Monate begleitet und erzählt in dieser 11KM-Folge von Gils Kampf für ein Geisel-Abkommen, der ihn bis nach Washington bringt – eine Geschichte zwischen Trauer, Hoffnung und tiefer Frustration und den Wunden, die der 7. Oktober 2023 in die israelische Gesellschaft gerissen hat. Hier geht’s zur Weltspiegel Doku “7. Oktober – Krieg ohne Ende?” von Oliver Meyer-Rüth, Susanne Glass, Ute Brucker und Alexander Stenzel in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66ec308d605eb805eadae052 Unser Podcast-Tipp "Lost in Nahost – Die Story”: https://1.ard.de/lost-in-nahost?cp=11km Alle Nachrichten und Entwicklungen findet ihr 24/7 hier: https://www.tagesschau.de/thema/nahost Und hier findet ihr alle 11KM Folgen zum Nahen Osten: https://1.ard.de/11KM_Podcast_Nahost An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Niklas Münch Mitarbeit: Marc Hoffmann Produktion: Jacqueline Brzeczek, Jonas Teichmann, Fabian Zweck, Laura Picerno, Christiane Gerheuser-Kamp, Jürgen Kopp, Alexander Gerhardt Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.