Gesetzlich betreut und schutzlos ausgeliefert?

Gesetzliche Betreuung soll helfen, wenn Menschen nicht mehr allein entscheiden können, über ihren Wohnort oder ihre Finanzen. Ein Hilfssystem, das gerade reformiert wurde. 11KM mit einem Beispiel, warum das nötig ist: Seit Jahren kämpft Gisela Pawlek darum, Entscheidungen für ihre demente Tante fällen zu dürfen. Die hat eine gesetzliche Betreuerin - so wie 1,3 Millionen andere Menschen in Deutschland. Die Dokumentation von Kira Gantner und Simone Horst für “45 Min” im NDR: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Gesetzliche-Betreuung-Schutzlos-ausgeliefert,sendung1296840.html Rechtliche Betreuung: Was Betroffene wissen müssen: https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Rechtliche-Betreuung-Was-Betroffene-wissen-muessen,betreuung111.html Vorlage des Bundesjustizministeriums für eine Vorsorgevollmacht: https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Vorsorgevollmacht.html An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Hans Christoph Böhringer Mitarbeit: Sandro Schroeder Produktion: Christoph van der Werff, Florian Teichmann, Hanna Brünjes und Jürgen Kopp Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info.