Irans Gefängnisse: Quälen gegen den Protest

Einschüchterungen, kein Anwalt, Qualen und Knochenbrüche: Recherchen von NDR, WDR und SZ zeigen, wie brutal Demonstrierende in Irans Gefängnissen behandelt werden. Daniel Drepper leitet die Recherchekooperation und schildert bei 11KM, was ein ehemaliger iranischer Gefängniswärter und eine verhaftete Jugendliche erlebt haben. Eine Zusammenfassung der Recherche auf tagesschau.de Bei Steuerung-F (STRG_F) findet ihr außerdem einen Film von Armin Ghassim über einen iranischen Rapper, der sich mit dem Regime angelegt hat und dem jetzt die Todesstrafe droht: https://www.youtube.com/watch?v=Pm-NWg8_hYI