KI or not KI: Können wir ihre Texte noch enttarnen?

Eine Abschlussarbeit klingt brillant. Die neue Bewerberin ideal. Das Match auf der Dating-Plattform witzig und charmant. Nur: Schreibt da ein Mensch oder eine Maschine? Künstliche Intelligenz wird nicht nur immer präziser, sondern lässt sich auch immer schwerer als solche enttarnen. In dieser Folge stellen wir uns mit BR-Journalist Gregor Schmalzried der Frage, ob und wie es überhaupt noch möglich ist, künstliche von menschlichen Texten zu unterscheiden. Und wir klären, warum wir grundlegend überarbeiten müssten, wie wir mit Bewerbungen und Prüfungen umgehen. Hier geht’s zum “KI-Podcast” von Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/ Wie KI genau arbeitet und wie sie sich im Bildungssektor einsetzen lässt, haben wir bereits in zwei früheren 11KM-Folgen geklärt: https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/schafft-chatgpt-das-abi-das-bayerische/tagesschau/12396019/ https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/ki-zwischen-abi-und-apokalypse/tagesschau/12733639/ Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Moritz Fehrle Mitarbeit: Lisa Hentschel, Marc Hoffmann, Jasmin Brock Produktion: Jacqueline Brzeczek, Jonas Teichmann, Hanna Brünjes, Jürgen Kopp Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.