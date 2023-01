Kindesmissbrauch im Netz: Das Datenschutz-Dilemma

Ein Rennen gegen die Zeit: Der Kampf gegen Videos, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen. Denn Ermittlungen scheitern oft daran, dass entscheidende Daten bereits gelöscht wurden. 11KM über das Dilemma zwischen digitaler Spurensicherung und Datenschutz, bei dem die Ampel-Koalition sich nicht einig wird. Die BR-Doku von Sabina Wolf bei „Kontrovers”: https://www.ardmediathek.de/video/kontrovers/kinderpornografie-der-harte-kampf-der-ermittler/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2VkYTIxZjBiLWU3ODktNDM5OC1hNDVhLWVkMmUxZTk5N2Y0Yg Triggerwarnung: In dieser Episode geht es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder, auch wenn wir keine Tatdetails beschreiben. Hilfe zum Thema findet ihr z.B. hier: https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/hilfe-telefon An dieser 11KM-Folgen waren beteiligt: Autor: Sandro Schroeder Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Fabian Zweck, Konrad Winkler, Simon Schuling, Viktor Veress Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11M – der tagesschau-Podcast ist eine Koproduktion von BR24 und NDR Info