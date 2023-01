Klimakrise: Mein Jet, meine Jacht, mein CO2

Jetten Reiche an den Klimazielen vorbei? Wir alle verändern mit unserem CO2-Ausstoß das Klima, aber reiche Menschen verursachen mit ihrem Lebensstil mehr Treibhausgase als der Durchschnitt. Seit Jahren schlagen manche Wissenschaftler:innen als Lösung vor: ein CO2-Budget pro Kopf. Doch diese Idee stößt auf Ablehnung in der Politik, auch bei Klimaschutz-Minister Robert Habeck. Die Recherche von Christian Baars, Robert Holm, Oda Lambrecht und Katharina Schiele gibt es auch als Doku für die ARD-Sendung Panorama: https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2023/Das-Klima-und-die-Reichen,klimareiche100.html Die Zahl der Privatjet-Flüge ist gestiegen, zuletzt auf ein Rekordhoch: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/privatjets-treibhausgase-klima-101.html In einem Artikel in der Fachzeitschrift Nature argumentieren Wissenschaftler:innen, wie ein Pro-Kopf-Treibhausgas-Budget helfen könnte, die Klimaziele zu erreichen: https://www.nature.com/articles/s41893-021-00756-w An dieser Folge von 11KM waren beteiligt: Autor: Stephan Beuting Mitarbeit: Hans Christoph Böhringer Produktion: Konrad Winkler, Florian Teichmann und Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info