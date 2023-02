Krieg in der Ukraine: Die Verwundeten

Ein metallenes Etwas im Boden, ein unglücklicher Schritt, und die Mine explodiert. Oksana, eine junge Krankenschwester aus der Ostukraine und Igor, ein Soldat, haben knapp überlebt und werden in deutschen Krankenhäusern behandelt. Die eine will wieder für ihre Kinder da sein – der andere will wieder an die Front. Knapp ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges hat Lennart Banholzer zusammen mit Alexandra Bidian einen Film gemacht über schwer verletzte Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Deutschland therapiert werden: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/video-podcast/Schwer-verwundet-Ukrainische-Kriegsopfer-in-deutschen-Kliniken,minuten3646.html An dieser Folge waren beteiligt: Autor:in: Linda Becker, Hans Christoph Böhringer Mitarbeit: Marc Hoffmann Produktion: Victor Veress, Eva Erhard, Simon Schuling, Hanna Brünjes, Christoph van der Werff und Konrad Winkler Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge liegt beim BR.