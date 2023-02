Kriegsspionage für Russland: Der Maulwurf im BND

Es ist eine Geschichte wie aus einem Agententhriller: Mitten im Ukraine-Krieg landen Daten des Bundesnachrichtendiensts in Russland. Informationen, die das Kriegsgeschehen beeinflussen könnten. Die Hauptverdächtigen: Ein Referatsleiter beim BND und ein umtriebiger Geschäftsmann, der um die Welt jettet und merkwürdig viele Spuren im Netz hinterlässt. Wie hängt all das zusammen? Und welche Rolle spielen Nachrichtendienste im Krieg in der Ukraine? Die Recherchen von WDR, NDR und SZ lest ihr bei tagesschau.de: Spione und Diamanten https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/bnd-verraeter-komplize-russland-101.html Beförderung vor der Festnahme https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/bnd-365.html An dieser Folge waren beteiligt: Autorin: Jasmin Brock Mitarbeit: Stephan Beuting, Marc Hoffmann Produktion: Fabian Zweck, Gerhard Wicho, Christine Dreyer Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode trägt der BR.