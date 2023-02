Kriegsverbrechen: Beweise sammeln gegen Putin

Augenzeugenberichte, Satellitendaten, 3D-Modelle: Während in der Ukraine weiterhin Krieg herrscht, versucht Human Rights Watch bereits, Beweise für mutmaßliche Kriegsverbrechen zu sammeln. Kann das eines Tages selbst Putin vor Gericht bringen? Christian Schulz ist dieser Frage nachgegangen und erzählt bei 11KM davon. Mit seinem Team hat er verfolgt, wie aufwändig Kriegsverbrechen ermittelt werden müssen, um dann vielleicht am Ende auf einen Prozess, auf Gerechtigkeit, hoffen zu dürfen. Die Doku von Christian Schulz: “Anklage gegen Putin? Die Spur der Kriegsverbrechen in der Ukraine“: https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/anklage-gegen-putin-video-100.html Ukraine wird beschuldigt, in Isjum verbotene Minen eingesetzt zu haben (Washington Post): https://wapo.st/3YgqmPW Die Idee von der Einrichtung eines Sondertribunals: https://www.swp-berlin.org/publikation/voelkerrechtliche-verbrechen-im-krieg-gegen-die-ukraine Wie einflussreich das Völkerrecht tatsächlich ist: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/voelkerrecht-krise-russland-ukraine-krieg-un-vereinte-nationen-bedeutung/ An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Stephan Beuting Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Gerhard Wicho, Viktor Veress, Simon Schuling, Hanna Brünjes, Konrad Winkler, Christoph van der Werff Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode trägt der BR.