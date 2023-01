Leopard-Panzer: Welche rote Linie bleibt?

Erst nur Helme für die Ukraine, nun doch der Kampfpanzer Leopard - obwohl das vor Kurzem noch als Tabu galt. Was sagt diese Verschiebung über die deutsche Sicherheitspolitik? Wie verändert sich das Selbstverständnis Deutschlands in der Welt? In dieser Folge von 11KM fragen wir, was die deutschen Waffenlieferungen der letzten Monate bedeuten und was sie über Deutschland erzählen - mit Kai Küstner, er ist Experte für Sicherheitspolitik im ARD Hauptstadtstudio und Host des Podcasts “Streitkräfte und Strategien”. Mit ihm gehen wir auf die Suche nach der einen roten Linie, die bleibt. Hier findet ihr den NDR Info Podcast “Streitkräfte und Strategien” mit Kai Küstner: https://www.ardaudiothek.de/sendung/streitkraefte-und-strategien-ukraine/7852196/ Und hier seinen Artikel zum ersten Truppenbesuch des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/pistorius-truppenbesuch-bundeswehr-101.html An dieser Folgen waren beteiligt: Autor: Hans Christoph Böhringer Mitarbeit: Marc Hoffmann, Simon Schuling und Stephan Beuting Produktion: Fabian Zweck und Viktor Veress Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info