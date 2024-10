Mit "Tor" ins Darknet: Von Kriminellen und freier Presse

“Tor” soll sie alle eigentlich schützen: Whistleblower, Menschen, die systemkritische Informationen in staatlich zensierten Ländern an Journalistinnen und Journalisten weiterleiten und Pressevertreterinnen und -vertreter selbst. Diese sichere Kommunikation ist zumindest der Grundgedanke des Anonymisierungsnetzwerks. Doch diese Anonymität missbrauchen Kriminelle. Das treibt deutsche Ermittlungsbehörden an die Orte im Netz, die seit Jahren entscheidend sind für investigativen Journalismus. 11KM über ein Dilemma, inmitten der Hamburger Woche der Pressefreiheit. Recherchiert hat dazu Daniel Moßbrucker, freier Journalist und spezialisiert auf die Themen Überwachung und Datenschutz im Netz. Mit ihm tauchen wir in dieser 11KM-Folge ein in die Frage, wie anonym das Anonymisierungsnetzwerk “Tor” überhaupt noch ist. Daniels Recherche für STRG_F und Panorama, die er gemeinsam mit Robert Bongen vom NDR gemacht hat, findet ihr auf tagesschau.de hier: https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/tor-netzwerk-100.html ... und direkt bei Panorama hier: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama/aktuell/Anonymisierungsdienst-Tor-angreifbar-Snowden-Effekt-verpufft,tor192.html#:~:text=Dem%20BKA%20gelang%20es%20im%20Ermittlungsverfahren%20gegen%20die (Anonymisierungsdienst Tor angreifbar: Snowden-Effekt verpufft NDR.de - Fernsehen - Sendungen A-Z - Panorama - Meldungen) Den Fall “Boystown”, der alles ins Rollen gebracht hat, gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=Gs0-8ZwZgwIn (Pädokriminelles Forum Boystown: So agierte Andreas G. STRG_F - YouTube .) Mehr Infos über die umstrittene Kundenüberwachung vom Téléfonica-Konzert findet ihr hier: https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/telefonueberwachung-telefonica--bka-ermittlungen-paedokriminelle-100.html (Ermittlungen gegen Pädokriminelle - o2-Kunden zeitweise überwacht tagesschau.de) Und wenn ihr genauer auf das Programm der Hamburger Woche der Pressefreiheit schauen wollt, hier geht’s lang: https://www.pressefreiheit.hamburg/ Last but not least geht’s zu “Wendehausen”, unserem Podcasttipp: https://1.ard.de/wendehausen . Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Lisa Hentschel Mitarbeit: Julius Bretzel Produktion: Laura Picerno, Christiane Gerheuser-Kamp und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.