Nahostkonflikt: Eine tote Journalistin, viele Fragezeichen

Am 11.05.2022 wird die palästinensisch-amerikanische Fernsehjournalistin Shireen Abu Akleh im Westjordanland von einer Kugel getötet. Auch neun Monate später bleiben Fragen offen: Wer hat auf sie geschossen und warum? Abu Aklehs Familie und ihr damaliger Arbeitgeber Al Jazeera kämpfen dagegen, dass der Fall in Vergessenheit gerät. Die ARD-Korrespondentin Bettina Meier arbeitet gerade an einer TV-Doku zum Fall und ist bei 11KM zu Gast. Sie ist von Tel Aviv aus zurück zum Ort des Geschehens gefahren – zusammen mit Shireen Abu Aklehs Kameramann, der überlebte. Die Dokumentation von Bettina Meier erscheint voraussichtlich kommenden Mai, zum Jahrestag des Todes von Shireen Abu Akleh. An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Sandro Schroeder Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Konrad Winkler, Hanna Brünjes, Christoph van der Werff Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode trägt der BR.