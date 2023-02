NATO-Ostgrenze: Wie sich die Bundeswehr auf den Ernstfall vorbereitet

Auf einmal ist die Bundeswehr ganz nah dran am Krieg in der Ukraine. Während auf der Münchner Sicherheitskonferenz ranghohe Politiker über Krieg und Frieden diskutieren, sichern deutsche Eurofighter-Pilot:innen in Estland den Luftraum, eine durchaus heikle Mission – und Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall werden in die Slowakei verlegt. Wie es deutschen Soldat:innen an der Ost-Grenze der NATO geht, wie sie derzeit für den Ernstfall proben und wie sie verhindern wollen, dass der Krieg über die Grenze kommt, darum geht es in dieser Folge 11KM: der tagesschau-Podcast. BR-Reporter Kilian Neuwert ist mit Bundeswehr-Soldat:innen mitgereist in die östlichsten NATO-Länder. Eindrücke dieser Reise könnt ihr ab dem 19. Februar hören in der BR24 Reportage von Kilian Neuwert und ab dem 24. Februar auch sehen als Fernseh-Film. Die Links aktualisieren wir dann in den 11KM-Shownotes zu dieser Folge. Über den Umbruch in der Bundeswehr hat Kilian bereits ausführlich berichtet: https://www.ardaudiothek.de/episode/radioreportage/die-bundeswehr-im-umbruch-wie-der-ukraine-krieg-die-armee-zurueck-in-die-verteidigerrolle-zwingt/bayern-2/10857463/ https://www.ardaudiothek.de/episode/dossier-politik/wie-hat-der-krieg-unsere-gesellschaft-veraendert-internationale-buendnisse/bayern-2/12385211/ An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Stephan Beuting Mitarbeit: Katharina Hübel Produktion: Konrad Winkler, Christoph van der Werff, Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp Host: Victoria Michalczak 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode trägt der BR.