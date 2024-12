Müllballons mit Fäkalien, gegenseitige Zermürbung mit dröhnenden Lautsprechern, kurzzeitig die Ausrufung des Kriegsrechts und Warnschüsse: Die Situation zwischen Nord- und Südkorea ist angespannt. ARD-Korrespondent Thorsten Iffland war vor Ort in einer Grenzstadt und erzählt in dieser 11KM-Folge vom Lautsprecherkrieg und der Situation an einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. Droht eine Eskalation des Konflikts? Und was hat das mit internationaler Geopolitik und Russland zu tun? Hier geht’s zum Weltspiegel-Film von Thorsten Iffland: https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/suedkorea-angst-vor-nordkorea/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2RmYzU3MGE2LWQ2MTgtNDgxMS1iMmM3LWZmMGY4NmNmZDM1MQ Hier geht’s zu “What the Wirtschaft?!”, unserem Podcast-Tipp: https://www.ardaudiothek.de/sendung/what-the-wirtschaft-deutschlandfunk-nova/13015037/ Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Aylin Doğan Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Ruth-Maria Ostermann, Christine Frey und Alexander Gerhardt Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.