Schafft ChatGPT das Abi? (das bayerische!)

Wie klug ist Künstliche Intelligenz? ChatGPT, ein derzeit gehypter Chat-Bot-Prototyp, auf dem Prüfstand: Das Programm soll sich in einem Experiment in die Situation eines 19-jährigen Schülers hineinversetzen und das bayerische Abitur schreiben. Vier Fächer, vier Lehrer – Showdown für die Künstliche Intelligenz: In den Fächern Geschichte, Informatik, Mathematik und Deutsch wird ChatGPT mit echten Abiaufgaben gefüttert und muss sich den Korrekturen von fünf vier Gymnasiallehrern stellen. Schafft ChatGPT das Abitur? Welche Stärken und welche Schwächen zeigen sich? Und was nützt uns Künstliche Intelligenz im Bildungssektor? Fragt 11KM: der tagesschau-Podcast in dieser Folge mit Gast Christian Schiffer, Netzreporter beim Bayerischen Rundfunk. Christian ist auch Host des Tech-Podcasts “Umbruch” beim Bayerischen Rundfunk: https://www.br.de/mediathek/podcast/umbruch-der-tech-podcast-von-br24/648 In einer der Folgen geht es um eine Art dieser neuen “generativen” KI, die man zwar nicht ins Abi, aber dafür auf die Kunstakademie schicken könnte:: https://www.br.de/mediathek/podcast/umbruch-der-tech-podcast-von-br24/episode-48-dall-e-stable-diffusion-co-wie-kuenstliche-intelligenz-kunst-und-design-veraendert/1933727 An dieser 11KM-Folge waren beteiligt: Autor:in: Hans Christoph Böhringer Mitarbeit: Katharina Hübel Produktion: Konrad Winkler, Christoph van der Werff und Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge trägt der BR.