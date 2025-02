Fast 100 Jahre gibt es sie schon – die Oscars. Am Sonntag werden sie nun erneut verliehen. Zu einem Zeitpunkt, an dem Hollywood vor großen Umbrüchen steht. Waldbrände haben Teile L.A.s zerstört und die Filmbranche erschüttert. Und Donald Trump ist wieder Präsident. Werden die Stars schweigen oder sich politisch positionieren? In dieser 11KM-Folge sprechen wir mit Filmexpertin Anna Wollner über einen Abend, an dem sich zeigen könnte, wie sich die Branche in den kommenden Jahren entwickeln wird. Anna Wollners Filmrezensionen findet ihr unter anderem bei NDR Kultur: https://www.ndr.de/kultur/annawollner100.html Und wenn ihr eher Bücher- als Film-Fans seid, hier unser Podcast-Tipp “eat.READ.sleep”: https://1.ard.de/eatreadsleep-cp Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Hannah Heinzinger Mitarbeit: Nadja Mitzkat Produktion: Adele Meßmer, Regina Staerke und Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.