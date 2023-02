Superbowl: Blick in die US-amerikanische Seele

Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs: Am Sonntag ist Superbowl in den USA. Es geht längst nicht nur um den Sport, sondern um millionenschwere Werbespots, aufwendige Musikshows und Eimer voller Chickenwings. Das Finale der der American-Football-Profiliga NFL ist das amerikanische Event schlechthin und vereint auch eine gespaltene Gesellschaft. Das freut die NFL, die zur Gelddruckmaschine geworden ist und nun auch in den deutschen Markt drängt. Doch das US-Spektakel hat auch seine Schattenseiten. Rassismus ist eine von ihnen. An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Sandro Schroeder Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Gerhard Wicho, Viktor Veress, Jürgen Kopp, Eva Erhard Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge trägt der BR.