Wer die meisten Wählerstimmen holt, kommt in den Bundestag – so war es bisher. Durch das neue Wahlrecht, das die Ampel eingeführt hat, ziehen einzelne Wahlkreisgewinner nicht mehr ins Parlament ein. Das sorgt zwar dafür, dass der Bundestag endlich nicht mehr aus allen Nähten platzt, stößt aber auch auf großen Protest bei der Union. Die will das Wahlrecht direkt wieder verändern. Ist das wirklich sinnvoll? Mit Jannik Pentz aus dem ARD-Hauptstadtstudio taucht 11KM ein in Gesetzestexte, die große Emotionen auslösen. Alle aktuellen Entwicklungen nach der Bundestagswahl findet ihr auf tagesschau.de: https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl Hier geht’s zu RadioWissen, unserem Podcast-Tipp: https://1.ard.de/radiowissen Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Sebastian Schwarzenböck Mitarbeit: Lukas Waschbüsch Produktion: Christiane Gerheuser-Kamp, Adele Meßmer, Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.