Von Beruf Hacker: Programmierte (Un-)Sicherheit

Benjamin Gnahm ist Hacker, gehört zur internationalen Hacker-Elite. Er sucht die Herausforderung, findet Schwachstellen und knackt Systeme. Manchmal legal, manchmal illegal. Schon als Jugendlicher hat er den Kopierschutz von Computerspielen gecrackt. Heute schließt er Sicherheitslücken bei einem großen IT- Unternehmen, hat aber auch schon an Überwachungssoftware für Geheimdienste mitgearbeitet. Die BR-Wirtschaftsjournalistin Lisa Wurscher hat den Hacker getroffen und erzählt bei 11KM über die politischen und gesellschaftlichen Dilemmata dieses Jobs. Die Dokumentation über Benjamin Gnahm: Mit Hacken zum Top-Verdiener: https://1.ard.de/Money_Maker An dieser Folge waren beteiligt: Autorin: Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Sandro Schroeder und Marc Hoffmann. Produktion: Jonas Teichmann, Fabian Zweck, Florian Teichmann und Christine Dreyer. Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler. 11KM: Der tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info.