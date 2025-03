Grönland hat sich für einen politischen Kurswechsel entschieden. Gewonnen hat überraschend Jens-Frederik Nielsens Demokraatit; eine Partei, die wirtschaftliche Beziehungen zu den USA befürwortet. Doch Trump will Grönland besitzen. Ein Hoheitsanspruch, den sich die Mehrheit der Grönländerinnen und Grönländer nicht gefallen lassen will, sagt Christian Blenker, Korrespondent im ARD-Studio Stockholm. Dabei geht es um weit mehr als das Streben nach Unabhängigkeit zu den USA. Es geht um tiefsitzende Wunden im Kampf um die eigene Unabhängigkeit zu Dänemark. Doch wie autark kann Grönland sein – sowohl zu Dänemark als auch zu den USA? Das hinterfragt 11KM in dieser Folge mit Christian Blenker. Über Grönlands Streben nach Unabhängigkeit und darüber, was dort inmitten der neuen Regierungsbildung passiert, berichtet Christian für die ARD fortlaufend. Einige der Menschen, die in dieser 11KM Folge zu Wort kommen, hat Christian auch für den Weltspiegel begleitet, hier: https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1442512.html Mehr Infos über Grönland findet ihr auf tagesschau.de hier: Grönland - aktuelle Nachrichten tagesschau.de Und hier geht’s zum ARD Podcast „Welt.Macht.China“, unserem heutigen Podcast-Tipp: https://1.ard.de/weltmachtchina?cp=km Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Niklas Münch Mitarbeit: Lisa Hentschel Produktion: Regina Staerke, Konrad Winkler, Jacob Böttner, Marie-Noelle Svihla und Lisa Krumme Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim NDR.