Wie Reichsbürger ihre Kinder vor dem Staat verstecken

Es könnten 50 sein, es könnten 500 sein. Kinder ohne Geburtsurkunde, nicht gemeldet, die in einigen Fällen weder Kindergaren noch Schule besuchen, die es offiziell gar nicht gibt. In dieser 11KM-Folge blicken wir in die Reichsbürger-Szene. Dort stoßen wir auf Kinder, die von ihren Eltern beigebracht bekommen, wie gefährlich die Gesellschaft da draußen angeblich ist, noch bevor sie richtig lesen und schreiben können. Eva Achinger von BR-Recherche erzählt, wie Reichsbürger ihre Kinder vor Staat und Schule verstecken und welche Folgen das hat. Hier gehts zum Feature “Nachwuchs für Reichsbürger”: https://1.ard.de/kinder-reichsbuerger-dokumentation Wie radikal Teile der Reichsbürgerszene sind, darum gehts in diesen beiden 11KM-Folgen: Waffen und Wahn: Reichsbürger-Prozess beginnt https://1.ard.de/11KM_Reichsbuerger_Prozess Terrorverfahren in Reichsbürgerszene: Zwischen Gewalt und Wahnsinn https://1.ard.de/11KM_Reichsbuerger Hier geht’s zum SWR Kultur-Podcast „Was geht – was bleibt?“, unserem Podcast-Tipp: https://1.ard.de/was_geht_was_bleibt_cp Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Julius Bretzel Mitarbeit: Stephan Beuting und Marc Hoffmann Produktion:Christine Frey, Jaqueline Brzeczek, Jonas Teichmann, Jürgen Kopp Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.