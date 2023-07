Yellowstone: Die Erfindung des Nationalparks

Er ist der erste Nationalpark überhaupt: Yellowstone mit seinen gigantischen Vulkankratern und wilden Bisons. Vor etwas mehr als 150 Jahren entsteht dort die Idee, eine große Fläche nicht zu besiedeln und die Natur zu bewahren. Das Konzept Nationalpark ist geboren, tata! Bis heute prägt sie den Umgang mit der Natur und dem Naturschutz. Aber: Die Geschichte des Yellowstone Nationalparks ist auch eine Geschichte von Weißen, die Indigene verdrängt haben – und die Bisons fast ausgerottet hätten. In dieser Folge 11KM erzählt Torsten Teichmann, der fünf Jahre fürdie ARD als Korrespondent in den USA war, von seiner Reise durch den Yellowstone Nationalpark – genau wie von dessen weniger idyllischen Kapiteln und der Schwierigkeit die Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Torsten Teichmanns Reportage “150 Jahre Yellowstone - Der erste Nationalpark der Welt” im Breitengrad (BR): https://www.br.de/mediathek/podcast/breitengrad/150-jahre-yellowstone-der-erste-nationalpark-der-welt/1849955 Unseren Podcast-Tipp “radioWissen” findet ihr hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/ An dieser Folge waren beteiligt: Autor: Stephan Beuting Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Ruth-Maria Ostermann, Florian Teichmann, Konrad Winkler und Alexander Gerhardt Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim NDR.