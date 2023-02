Zu sexy - wie Online-Algorithmen Frauen benachteiligen

Die junge Frau Rebecca will ihre Follower an die Brustkrebsvorsorge erinnern. Dafür fotografiert sie sich mit halbnacktem Oberkörper vorm Spiegel. Doch der Instagram-Algorithmus löscht ihr Foto. In dieser 11KM-Folge erklärt die BR-Datenjournalistin Katharina Brunner, wieso sich KI-Technologien so schwer damit tun, “sexuelle Anzüglichkeit” richtig zu messen und wie das dazu führen kann, dass Frauen im Internet systematisch benachteiligt werden. Mehr zur Recherche von BR Data und das interaktive Tool zum Selbertesten der Anzüglichkeit: www.br24.de An dieser Folge waren beteiligt: Autorin: Mira-Sophie Potten Mitarbeit: Marc Hoffmann Produktion: Viktor Veress, Gerhard Wicho, Eva Erhardt, Jürgen Kopp, Simon Schuling Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge trägt der BR.