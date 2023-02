Zurück in Teheran: Wie der Protest den Alltag prägt

Anti-Regime-Graffitis, Treffen in verschlossenen Cafés und abgelegte Kopftücher: “Es braucht wirklich nur einen kleinen Funken, um wieder Proteste zu entfachen”, sagt Katharina Willinger bei 11KM. Die ARD-Korrespondentin durfte nach Monaten erstmals wieder in den Iran einreisen. Der Widerstand hat viele Gesichter und gehört in Teheran genauso zum Alltag wie Überwachung und Angst – angesichts Verhaftungen und Hinrichtungen. Unter größten Vorsichtsmaßnahmen hat Katharina Willinger Menschen in der iranischen Hauptstadt getroffen. An dieser 11KM-Folgen waren beteiligt: Autor: Hannes Kunz Mitarbeit: Jasmin Brock Produktion: Florian Teichmann, Georg Czoske, Eva Erhard und Christine Dreyer Redaktionsleitung: Fumiko Lipp, Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11KM – der tagesschau-Podcast ist eine Koproduktion von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode trägt der NDR.