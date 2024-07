AfD-Bundesparteitag / Sechs-Tage-Woche / Klimaanpassungsgesetz

Unsere Infos heute: (00:03:36) Der AfD-Bundesparteitag 2024 hat am Wochenende in Essen stattgefunden und schon Tage vorher haben sich Proteste angekündigt. Wie ist das Ganze abgelaufen? (00:07:53) Griechenland führt ab heute die Sechs-Tage-Woche ein. Die soll gegen den Fachkräftemangel im Land helfen und die Wirtschaft ankurbeln. Wäre das auch ein Modell für uns? (00:11:52) Ab heute tritt das Klimaanpassungsgesetz des Bundes in Kraft. Damit sollen die Folgen des Klimawandels bekämpft werden. Wie soll das gehen? Wenn ihr mehr zum Klimaanpassungsgesetz erfahren wollt, hört hier rein: https://www.ardaudiothek.de/episode/br24-thema-des-tages/klimaanpassungsgesetz-was-plant-die-bundesregierung/br24/94607390/ Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne: WhatsApp 0172 2598665 & 15minuten@tagesschau.de oder schickt uns eine Sprach-Nachricht.