Biden meldet sich nach vier Tagen zurück / Klimaaktivisten erwarten Folgen / Steuerreform für Verheiratete und Lebenspartner

Unsere Infos heute: (00:00:35) Nach tagelangem Schweigen hat sich US-Präsident Biden nach vier Tagen in der Nacht in einer Fernsehansprache geäußert. Wir fassen die Ereignisse der Nacht für Euch zusammen. (00:03:25) Nichts geht mehr, wenn die Klimakleber kommen. Weil Mitglieder der Letzten Generation sich am Flughafen Köln Bonn festgeklebt hatten, brach dort gestern das Chaos aus. Wir klären welche Rechte die betroffenen Passagiere haben und wie die Aktivisten künftig strafrechtlich verfolgt werden könnten. (00:10:14) Aus drei und fünf wird vier. Die Bundesregierung reformiert die Steuergesetzgebung. Verheiratete und Verpartnerte werden künftig in der gemeinsamen Steuerklasse vier veranlagt. Die Steuerzahler haben davon wenig. Der Staat hingegen kurzfristig mehr Geld in der Kasse. Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Kontaktiert uns gerne: Per WhatsApp 0172 2598665 als Text- oder Sprachnachricht Per Mail über 15minuten@tagesschau.de Schlechte Laune, weil die Steuererklärung ansteht? Fabian Walter aus Freiburg zeigt, wie man Steuern spart. Als "Steuerfabi" folgen ihm im Netz mehr als eine Million Menschen. https://www.swr.de/swr1/swr1leute/steuertipps-vom-experten-fabian-walter-steuerfabi-100.html Die Bundesregierung hat Entlastungen bei der Einkommenssteuer und eine Reform der Steuerklassen auf den Weg gebracht. Besonders für Paare geht es dabei um relevante Änderungen. Ein Video mit allen Fakten gibt’s auf Tagesschau.de https://www.tagesschau.de/multimedia/video/schnell_informiert/video-1362160.html Mal angenommen, wir schaffen die Steuern ab. Jeder und jede ist selbst verantwortlich. Ist das gerecht? Und: Was kosten dann KITA, Krankenhaus und Bahnfahrkarte? Die Kollegen vom Tagesschau Podcast Mal angenommen haben das Gedankenexperiment gewagt: https://www.ardaudiothek.de/episode/der-tagesschau-zukunfts-podcast-mal-angenommen/keine-steuern-mehr-was-dann/tagesschau/13405307/ Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvOTRlNzU0YjctNGRhZS00Y2UwLThjNDUtYzgxODRhMDA4NDdk