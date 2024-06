Frieden für die Ukraine? / Frauen in Schützenvereinen

Unsere Infos heute: (00:01:03) Am Wochenende hat die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz stattgefunden. Wie könnte Frieden in der Ukraine funktionieren? (00:07:34) Immer mehr Menschen haben mit Einsamkeit zu kämpfen. Nicht nur Ältere, sondern mittlerweile auch Kinder und Jugendliche. Was hilft gegen Einsamkeit? (00:11:24) Schützenvereine und Frauen – ein Verein aus NRW sagt, dass Frauen nur zum Teil dazugehören. Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne: WhatsApp 0172 2598665 & 15minuten@tagesschau.de oder schickt uns eine Sprach-Nachricht. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie Frieden in der Ukraine gelingen kann: https://www.deutschlandfunk.de/frieden-in-der-ukraine-wie-kann-er-gelingen-100.html Wenn ihr mehr über die aktuelle, militärische Lage in der Ukraine wissen wollt, hört hier rein: https://www.ndr.de/nachrichten/info/Kein-Frieden-in-Sicht-Tag-839-mit-Markus-Reisner,audio1653042.html Hier findet ihr Tipps gegen Einsamkeit: https://kompetenznetz-einsamkeit.de/ Auf dieser Karte des Kompetenznetz Einsamkeit könnt ihr sehen, was sich in eurer Nähe an Angeboten gegen Einsamkeit befindet: https://kompetenznetz-einsamkeit.de/angebotslandkarte Verein(t) gegen Einsamkeit – eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes: https://gesundheit.dosb.de/angebote/vereint-gegen-einsamkeit Wenn ihr mehr über Einsamkeit wissen wollt, hört in den Quarks Daily Wissenspodcast: https://www.quarks.de/podcast/einsamkeit-so-komme-ich-gut-wieder-raus-quarks-daily-spezial/