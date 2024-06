Konferenz zum Ukraine-Wiederaufbau / Teurer Alkohol / Deutschlehrer fehlen im Ausland

(00:00:24) In Berlin findet eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Doch geht so etwas überhaupt mitten im Krieg? (00:05:28) Experten bei der Aktionswoche Alkohol fordern, den Alkoholkonsum zu verringern, indem man Alkohol teurer macht. Doch geht der Vorschlag überhaupt auf? Wie gehen andere Länder vor? (00:10:46) Es fehlen viele Deutschlehrer im Ausland. Was hat der Lehrermangel mit unserem Fachkräftemangel zu tun? Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne: WhatsApp 0172 2598665 & 15minuten@tagesschau.de oder schickt uns eine Sprach-Nachricht. Um den Wiederaufbau in der Ukraine und die Rolle von privaten Investoren geht es auch in dieser Folge vom Podcast Matthay fragt: https://www.ardaudiothek.de/episode/matthay-fragt/wiederaufbau-im-krieg-wer-will-in-die-ukraine-investieren/rbb24-inforadio/13465155/ Wenn ihr mehr über Alkohol wissen wollt, hört in den Quarks Daily Wissenspodcast rein: https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/spezial-alkohol-wie-un-gefaehrlich-ist-er-wirklich/wdr/13422503/ Im Podcast „True Care“ spricht die Food-Journalistin Eva Biringer über ihr problematisches Verhältnis zu Alkohol: https://www.ardaudiothek.de/episode/true-care-intensive-faelle-mit-ricardo-lange/jung-weiblich-un-abhaengig-eva-biringer-und-der-alkohol/swr3/13455891/