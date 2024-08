Messerverbote werden ausgeweitet / Endspurt vor Landtagswahlen / Camping: Trends und Neuheiten

Unsere Infos heute: (00:00:43) Nach dem Terroranschlag von Solingen hat die Bundesregierung gestern überraschend ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Unter anderem soll der Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter eingeschränkt werden. Dazu zählt ein generelles Messerverbot auf Volkfesten und im Fernverkehr mit Bussen und Bahnen. Vorgesehen sind außerdem Leistungskürzungen für bestimmte Flüchtlinge. (00:04:53) Am Sonntag werden in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Bundesweit schauen viele Menschen auf diese Wahlen, denn in beiden Bundesländern haben die AfD und das neue BSW viel Zulauf. Was könnten die bundesweiten Folgen dieser Landtagswahlen sein? (00:09:43) Außerdem in unseren Nachrichten: In Düsseldorf beginnt am Wochenende die nach Veranstalterangaben größte Messe für Reisemobile und Caravans. Mehr als 750 Hersteller zeigen ihre Produkte auf dem „Caravan Salon“: vom Dachzelt bis zum tonnenschweren Luxusmobil für eine Million Euro. Der anhaltende Campingboom bringt für Urlaubsregionen jedoch neue Probleme mit sich. Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne: WhatsApp 0172 2598665 & 15minuten@tagesschau.de oder schickt uns eine Sprach-Nachricht. Die Dokumentation zum 75. Geburtstag von Peter Maffay gibt es hier: https://www.ardmediathek.de/video/maffay/maffay/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM0NTk1OF9nYW56ZVNlbmR1bmc Hier geht’s zu unserem Tipp – dem Weltspiegel-Podcast: https://1.ard.de/weltspiegel_podcast?cp