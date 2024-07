Olympia in Paris: wie die Spiele die Stadt verändern / Weniger Reisende nutzen die Bahn / Schulferien in allen Bundesländern

Unsere Infos heute: (00:00:24) Heute am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris. Die Stadt wurde dafür vielerorts einmal auf links gedreht. Eine neue Metrolinie ist genauso gebaut worden wie ein komplett neues Viertel für die Athletinnen und Athleten. Wir klären für Euch, wie die Megaveranstaltung die Stadt darüber hinaus verändert hat und was die Pariser und die Menschen weltweit in den kommenden Wochen erwartet. (00:06:05) Die Deutsche Bahn verspricht Besserung. Im Juni kam jeder zweite Zug im Fernverkehr der Deutschen Bahn zu spät. Im zweiten Halbjahr 2024 soll das besser werden. Mehr Züge, schnellere Reparaturen und zufriedene Kunden, das Alles und vieles mehr verspricht die Deutsche Bahn bei ihrer Halbjahresbilanz. Wir sprechen darüber und hören, was Ihr von der Bahn haltet. (00:10:27) Außerdem in unseren Nachrichten: Ganz Deutschland hat gerade zeitgleich Ferien. Zumindest für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen gilt das ab heute. Und wie immer dürfen die Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg zuletzt in die Sommerferien starten. Wir erklären, warum das so ist und warum sich in diesem Jahrzehnt nichts daran ändern wird. Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Kontaktiert uns gerne: Per WhatsApp 0172 2598665 als Text- oder Sprachnachricht Per Mail über 15minuten@tagesschau.de Nur wenige Stunden vor Eröffnung der Olympische Spiele haben Unbekannte Anschläge auf das französische Bahnnetz verübt. Wie die staatliche Eisenbahngesellschaft mitteilte, wurden gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt. Viele TGV-Verbindungen fallen wohl das gesamte Wochenende aus. Im Podcast nah dran schildert die ARD-Korrespondentin Julia Borutta, was bislang bekannt ist: https://www.ardaudiothek.de/episode/nah-dran-die-geschichte-hinter-der-nachricht/olympia-in-paris-wie-veraendern-die-spiele-die-stadt-i-nah-dran/wdr/13592501/ Kann Olympia seine Versprechen einhalten und ein Symbol für Frieden sein? Gemeinsam mit dem ARD-Sportjournalisten Robert Kempe spricht Host Fumiko Lipp über Sportler aus der Ukraine, Russland und Afghanistan. Und ARD-Korrespondentin Sabine Rau erklärt, was die Spiele für die Menschen in Paris bedeuten. Die Weltspiegel Doku "Paris, die Stadt und die Spiele" findet ihr hier: https://1.ard.de/Paris_Olympia_Weltspiegel?p Verspätungen, Zugausfälle, fehlende Anschlüsse. Im Podcast "nah dran" fragen unsere Kollegen: Was ist los bei der Deutschen Bahn? Die Folge hilft, die vielfältigen Probleme des Unternehmens besser zu verstehen: https://www.ardaudiothek.de/episode/nah-dran-die-geschichte-hinter-der-nachricht/zuverlaessig-unzuverlaessig-was-ist-los-bei-der-deutschen-bahn-i-nah-dran/wdr/13532869/