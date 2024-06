Probleme mit Fake-Waren/ Wölfe - schützen oder schießen?/ EM-Sicherheitsvorkehrungen

(00:01:07) Probleme mit gefälschten Waren. In Eschweiler bei Aachen gingen tonnenweise Gucci Taschen und Luxussneaker in Flammen auf. Sie wurden verbrannt - in einer Müllverbrennungsanlage unter Aufsicht des Zolls. Wir reden darüber, was ist das Problem mit Fake-Marken und mache mich mit dem Kauf strafbar? (00:05:57) Der Wolf breitet sich aus in Deutschland – und verursacht mehr Schäden – zum Beispiel bei Schafzüchtern. Auf europäischer Ebene gehört der Wolf zu den streng geschützten Tierarten. In Deutschland könnte der Schutzstatus des Wolfes gesenkt werden - von einer bisher „streng geschützten Art“ auf eine „geschützte Art“. Was bedeutet das genau? (00:11:45) Außerdem in unseren Nachrichten: die Fußball-EM in neun Tagen ist das wahrscheinlich größte Event dieses Jahr in Deutschland. Bleibt nur die Frage, wie sicher sie sein wird und wie laufen die Vorbereitungen? Wir wollen wissen: Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne: 15minuten@tagesschau.de Wird es wieder ein Sommermärchen 2024 geben? Sportschau- Moderatorin Esther Sedlaczek nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Deutschland 2024 und zeichnet ein sportliches, unterhaltendes und nachdenkliches Bild zur Lage der „Fußball-Nation“. Hier geht’s zur Doku: https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/deutschland-fussball-sommermaerchen-2024-104.html