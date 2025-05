Unsere Infos heute: ( 00:00:39 ) Sicherheit an Bahnhöfen Nach dem Messerangriff am Bahnsteig vom Hamburger Hauptbahnhof am Freitagnachmittag schwebt keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Die Polizei sieht bei der mutmaßlichen Täterin sehr konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Wir schauen, wie Bahnhöfe sicherer werden könnten. ( 00:04:57 ) Unsere Instagram- und Facebook-Daten als Training für KI Der Meta-Konzern will seine künstliche Intelligenz "Meta AI" mit unseren öffentlichen Daten bei Facebook und Instagram trainieren. Heute ist die letzte Chance, zu widersprechen. Wir erklären, welche Daten genau genutzt werden sollen, wie die Kritik daran aussieht und was vielleicht auch für das KI-Training spricht. ( 00:10:58 ) Neue Spritze für Neurodermitis-Patienten Über 3,5 Millionen Deutsche leiden an Neurodermitis und an dem Juckreiz, den die Krankheit mit sich bringt. Eine neue Spritze kann jetzt helfen, dass man sich nicht mehr kratzen muss. Im Podcast erklären wir euch, wie sie wirkt. 🔗 Ihr wollt nicht, dass Meta eure Daten für das Training seiner KI nutzt? Wie ihr widersprechen könnt, ist hier erklärt: https://www.verbraucherzentrale.nrw/aktuelle-meldungen/digitale-welt/meta-ai-bei-facebook-instagram-und-whatsapp-so-widersprechen-sie-95646 🔗 Hier erzählt Neurodermitis-Patientin Nora im Format "TRU DOKU" von ihrer Krankheit: https://www.ardmediathek.de/video/tru-doku/neurodermitis-hoelle-nora-kann-heute-wieder-in-den-spiegel-schauen-i-tru-doku/funk/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzEyMDc0L3ZpZGVvLzE3OTc4MDg 💬 KONTAKT Schreibt uns gerne an 15minuten@tagesschau.de oder bei WhatsApp unter 0172 2598665. Da freuen wir uns auch über Sprachnachrichten. Hosts dieser Folge: Annika Witzel und Moritz Zachow Mitgewirkt haben: Christina Höwelhans, Niklas Hoth und Sandra Zapke