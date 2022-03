Trolle und Hacker: Welchen Einfluss hat der Cyberkrieg? (03)

Der Krieg um die Ukraine tobt weiter - und die Bilder davon gehen um die Welt: Raketenangriffe, Panzerkolonnen der russischen Armee und Menschen, die sich seit Tagen in U-Bahn-Stationen oder Bunkern verstecken. Aber es gibt auch eine zweite Ebene des Kriegs, die weniger sichtbar ist, weil sie vor allem online geführt wird. Alina Braun und Matthis Dierkes schauen sich den Cyberkrieg genauer an: Welche Angriffe gibt es auf Regierungsseiten oder Kraftwerke? Was bedeutet es, dass die wohl berühmteste Hackergruppe der Welt - Anonymous - Russlands Präsident Putin den Krieg erklärt hat? Was steckt hinter sogenannten Troll-Armeen? Und welche Rolle spielt der Cyberkrieg überhaupt? Habt ihr Fragen oder Anregungen? Mailt uns gerne an allesistanders@wdr.de. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertungen und Sternchen, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.