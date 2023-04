Balkonkraftwerk: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Balkon?

Photovoltaikanlagen für den Balkon boomen. Was die kleinen Solarpanels leisten können und wann sie sinnvoll sind, klären wir in dieser Podcast-Episode. Dazu beantworten wir die wichtigen Fragen, wie etwa: Muss ich vorher meinen Vermieter fragen? Lohnt sich eine Anlage für mich auch, wenn ich nur einen West-Balkon habe? Wie teuer sind gute Mini-PV-Anlagen und was muss ich beim Einbau beachten? Ab wann lohnt sich so ein Balkonkraftwerk? Und wie komme ich an die Fördergelder? Mehr Infos zu nachhaltigen Energieträgern hier: Was kostet eine Erdwärme-Heizung und lohnt sie sich für mich? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/was-kostet-eine-erdwaerme-heizung-und-lohnt-sie-sich-fuer-mich/bayern-1/12085993/ Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wann-lohnt-sich-eine-photovoltaikanlage/bayern-1/10447081/ Wie zuverlässig ist Windkraft als Energielieferant in Deutschland? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-zuverlaessig-ist-windkraft-als-energielieferant-in-deutschland/bayern-1/12048955/ Stichwort nachhaltige Mobilität: Es muss ja nicht immer gleich ein neues E-Bike sein, wenn es auch gute gebrauchte gibt, oder? Der Tipp: Gebrauchtes E-Bike kaufen? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/gebrauchtes-e-bike-kaufen/bayern-1/12517103/