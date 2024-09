Besser leben - die neue Staffel des BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcasts startet

Melitta Varlam und Florian Kienast sind zurück und starten in die neue Staffel von "Besser leben" - dem Nachhaltigkeitspodcast von BAYERN 1. Wie klimafreundlich kann eine Kreuzfahrt wirklich sein? Warum gefährden manche hübsche Pflanzen unseren Garten? Und was bringt ein Tempolimit der Umwelt? Diese und noch mehr spannende Themen rund um Umweltschutz im Kleinen und im Großen werden in dieser Staffel beleuchtet. Hört rein, lasst ein Abo und viel Spaß mit der neuen Staffel immer sonntagabends in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.