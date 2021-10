Brauchen wir eigentlich diese ganzen Cremes? | Talk über Parabene und Co

Dermatologin Dr. Yael Adler erklärt in dieser Episode, weshalb wir auf viele Kosmetika verzichten können - und spricht mit Melitta Varlam und Alexander Dallmus auch über die so genannten Parabene, Konservierungsstoffe in Cremes, die unseren Hormonhaushalt beeinflussen. Wie man die erkennt und beim Einkauf meiden kann, hören Sie hier.