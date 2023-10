CO2-Abgabe: Wie teilen sich Mieter und Vermieter die Kosten?

CO2-Kostenaufteilungsgesetz: Klingt erstmal extrem unsexy - aber was drin steckt, ist äußerst wichtig für Mieter und Vermieter: Denn erstmals müssen auch Vermieter mitzahlen, wenn ihre Mietobjekte energetisch schlecht gedämmt sind. Wie die CO2-Abgabe berechnet wird, wer dabei was tun muss - und ab wann sie erstmals auf der Nebenkostenabrechnung auftauchen muss, klären wir in dieser Folge von "Besser leben". Den in der Folge erwähnten Rechner der Bunderegierung, mit dem man sich seinen Anteil an der CO2-Abgabe selbst ausrechnen kann, gibt's hier: https://co2kostenaufteilung.bmwk.de/ Mit welchen vergleichsweise einfachen Mitteln wir unsere Heizkosten senken können, erklären Melitta und Alexander in dieser Folge von "Besser leben": https://www.br.de/radio/bayern1/heizkosten-richtig-heizen-100.html Und wenn wir schon beim Thema Energiesparen sind, dann empfehlen wir euch auch gleich noch diese Folge rund ums Stromsparen: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-kann-ich-daheim-einfach-strom-sparen/bayern-1/10833719/ Einen Überblick über verschiedenste Möglichkeiten, Energie zu sparen, findet ihr hier: https://www.br.de/radio/bayern1/energie-sparen-126.html